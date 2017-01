Trump'a Martin Luther King'in Doğum Gününde 'Edebi Protesto' (2) - New

ABD'de çok sayıda yazar ve sanatçı, sivil haklar önderi siyahi aktivist Martin Luther King'in doğum gününde 45. Başkan Donald Trump'ı "edebiyat"la protesto etti.



Efsanevi sivil haklar savunucusu King'in doğum gününde, PEN Amerika Derneği çatısı altında New York ve Boston'daki halk kütüphaneleri önünde Trump'ı protesto etmek amacıyla şiir ve düz yazı okuma eylemleri düzenlendi.



ABD genelinde 90'a yakın yerde daha benzer protesto ve anma eylemleri düzenlendi.



PEN Amerika üyesi yazarların New York'ta "Yazarlar Direniyor: Birlikte Daha Yüksek Sesle" adıyla düzenlediği eylemde, çoğunluğu yazar ve sanatçılardan oluşan bine yakın gösterici, New York Halk Kütüphanesinin (NYPL) merdivenlerinde ve bahçesinde bir araya geldi.



Aralarında Robert Pinsky ve Rita Dove'un da bulunduğu çok sayıda şair ve yazar, kütüphane önünde toplanan kalabalığa şiirlerinden metinlerinden parçalar okudu.



Eylemin ardından bir grup, anayasanın ifade özgürlüğünü garanti altına alan birinci ek maddesini imzalayarak Trump'ın geçiş ekibinden birine sunmak amacıyla Trump Tower'a yürüdü.



110 binden fazla kişinin imzaladığı belgede anayasanın birinci ek maddesinin yanı sıra 20 Ocak'ta ABD Anayasası'nı koruyup savunmak için yemin edecek Trump'ın ifade özgürlüğünü de içeren anayasal ilkelere bağlığını sorguladığı ifadeleri de yer aldı.



Trump'tan sivil haklar ikonu Lewis'e sert sözler



Öte yandan Trump'ın, Martin Luther King günü öncesinde ABD'deki sivil haklar hareketinin yaşayan öncü isimlerinden Demokrat Partili siyahi Kongre üyesi John Lewis'e Twitter üzerinden "Hep laf, eylem yok" şeklinde eleştiride bulunması, çok sayıda kişi ve kuruluşun tepkisini çekti.



Başkan Barack Obama'nın 2011'de ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan "Başkanlık Özgürlük Madalyası" ile ödüllendirdiği Lewis, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın seçimlere müdahalesinden dolayı Trump'ı "meşru başkan" olarak görmediğini ve yemin törenine katılmayacağını belirtmişti.



Lewis, King'in 1963'te Washington'da "Bir Hayalim Var" şiirini okuduğu mitingdeki en genç konuşmacıydı.



Martin Luther King Günü, her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi günü ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor.



1963'te Washington'daki Lincoln Anıtı önündeki "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı gösteride söz alan King, "Bir Hayalim Var" adlı tarihi konuşmasını yapmıştı.



Mempis'te 1968'de suikasta kurban giden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından Başkanlık Özgürlük Ödülü'ne layık görülmüş ve onuruna Martin Luther King Günü kutlanmaya başlanmıştı. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan da günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.



King'in önderliğindeki medeni haklar mücadelesi, şiddet içermediği için beyaz Amerikalılardan da büyük destek görmüş ve saygın bir harekete dönüşmüştü.



Bu arada, Trump'ın yemin günü ve sonrasında, kadınlar ve işçiler öncülüğünde, New York ve Washington başta olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri yapılması planlanıyor.