Trump'a Karşı 'Direniş' Sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarını hayata geçirmek için başkanlık emrini imzalaması çevrecileri kızdırdı. Trump'ın kararını protesto eden Greenpeace üyeleri Beyaz Saray yakınlarındaki vince tırmanarak, "Resistance" (Direniş) yazılı pankart açtı.



"Eğer şimdi Beyaz Saray'ın güney tarafında camdan bakıyorsanız, pankartı görüyorsunuz demektir. Bu onun politikalarını istemediğimize dair çok sembolik bir pankart."



THANKS PearlRanFast,nancypili,KarenTopakian & the rest of the brave activists for making this act of resistance happen! ? #ResistOften pic.twitter.com/oWdi0×1yFC— Greenpeace USA (greenpeaceusa) 25 Ocak 2017



Kanada'nın Alberta eyaletinden başlayıp, ABD'nin Nebraska eyaletindeki başka bir boru hattına bağlanması ve oradan Meksika Körfezi'ne aktarılması öngörülen Keystone XL boru hattı projesi, Kongrenin onayına rağmen, 2015 yılında Obama tarafından reddedilmişti.



Signing orders to move forward with the construction of the Keystone XL and Dakota Access pipelines in the Oval Office. pic.twitter.com/OErGmbBvYK— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Ocak 2017



Kuzey Dakota eyaletinde Standing Rock Siyu yerlileri için kutsal sayılan topraklarda yapılması planlanan petrol boru hattı projesi de uzun süredir protesto ediliyor.



