Trump'a Karşı Açık Mektubu İmzalayanların Sayısı Hızla Artıyor

–Trump'ın yedi ülke vatandaşlarının ABD'ye girişlerini yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından, ABD Başkanlık seçimleri kampanyası sırasında Trump'a karşı yayınlanan açık mektupla başlatılan kampanyayı imzalayanların sayısı hızla artıyor.



İklim değişikliği, insan hakları, hayvan hakları, yolsuzluk, yoksulluk ve çatışmalar gibi küresel sorunlara karşı internet üzerinden küresel çapta faaliyetler gösteren sivil toplum kuruluşu olan Avaaz'ın yayınladığı mektupta Donald Trump'a seslenilerek şöyle deniyor;



"Sayın Trump

Büyüklük böyle olmaz.

Dünya sizin korkularınızı, nefret söyleminizi ve bağnazlılığınızı red ediyor. İşkenceye verdiğiniz desteği, sivillerin öldürülmesi çağrılarınız, şiddeti genel olarak yüreklendiren çağrılarınızı red ediyor.

Size benzemeyen, sizin gibi konuşmayan, sizin inandığınız tanrıya inanmayan kadınlar, Müslümanlar, Meksikalılar ve başka milyonlarca insanı aşağılamanızı red ediyoruz.

Sizin korkularınıza karşı şefkati seçiyoruz. Sizin çaresizliğinizi duyup umudu seçiyoruz. Sizin cehaletinizi görüp anlayışı tercih ediyoruz.

Dünya vatandaşları olarak bölücü yaftanız karşısında birlik içinde duruyoruz."



Avaaz'ın ABD Başkanı Donald Trump'a karşı yayınladığı mektupla başlayan kampanyayı bu sabah itibariyle 3 milyon 320 bin kişi imzalarken, mektup 200 bin kereden fazla paylaşıldı. - Stockholm