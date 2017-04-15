TheChef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.



Truffle çikolata içi ve 3 farklı çikolata yapımı sizlerle daha eğlenceli olacak...



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4U



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 15.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Truffle Çikolata



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır