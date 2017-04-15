Truffle Çikolata
TheChef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
TheChef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Truffle çikolata içi ve 3 farklı çikolata yapımı sizlerle daha eğlenceli olacak...
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 15.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Truffle Çikolata
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io