Truffle Çikolata

TheChef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Truffle Çikolata

TheChef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Truffle çikolata içi ve 3 farklı çikolata yapımı sizlerle daha eğlenceli olacak...

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 15.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Truffle Çikolata

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Karşıyaka, İzmir, Nefi, Hayır
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