TRT World'den Halk Oylaması İçin Özel Yayın

Türkiye'nin ilk İngilizce yayın yapan uluslararası haber platformu TRT World, 16 Nisan Pazar günü "Referandum Özel Yayını" ile halk oylamasına ilişkin gelişmeleri anbean izleyicilere aktaracak.



TRT World'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından izlenen ve uluslararası yayın ağını her geçen gün genişleten TRT World, "Referandum Özel Yayını" kapsamında canlı bağlantıları ve özel röportajlarıyla halk oylaması atmosferini izleyici ile buluşturacak.



Halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'da TRT World muhabirlerinden Andrew Hopkins İzmir'den, Ediz Tiyansan İstanbul'dan, Ali Mustafa Diyarbakır'dan, Hasan Abdullah Ankara'dan ve Nicole Johnston Berlin'den seçmenlerle kısa röportajlar gerçekleştirerek halk oylamasının ve seçmenin nabzını tutacak.



TRT World ekran yüzlerinden Alican Ayanlar ise sunuculuğunu üstleneceği "Referandum Özel" programıyla TBMM'de kurulacak özel stüdyodan izleyicinin karşısında olacak.



TBMM'de konuklarını ağırlayacak Ayanlar, sonuçların açıklanmasından sonra canlı yayın noktalarından gerçekleştirilecek bağlantılar ile halk oylamasına ilişkin tüm detayları ekrana taşıyacak.