TRT ve Digitürk'ün Yayınını Kesme Girişiminde Bulunan Darbecilerin Davası..

TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 58'i tutuklu 96 kişi hakkında açılan davanın 8. duruşması sona erdi. Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada bulunan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Albay Hamdi Acar'ın savunmasının ardından sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi. Taleplerin ardından mahkeme heyeti de duruşmaya yaklaşık 2,5 saat ara verdi. Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 58 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 19 - 20 - 21 Haziran tarihlerine ertelendi. - İstanbul