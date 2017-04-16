SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
TRT Stüdyolarında Eğlenceli Anlar
TRT Stüdyolarında Eğlenceli Anlar
TRT stüdyolarında eğlenceli anlar.
16 Nisan 2017 Pazar 17:29
TRT
stüdyolarında eğlenceli anlar...
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Yaşam
»
Haber
[9507366] DailyMotion.com
Trt
9
76
16
Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı
Trafoya kedi girdi, elektrikler kesildi!
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
Son dakika! YSK: Mühürsüz oylar da sayılacak
CHP'nin kalesinde sandıklar açılıyor! İşte gelen ilk sonuçlar
Diyarbakır'dan ilk sonuçlar geldi: 'Hayır' açık ara önde
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da çıkan sonuç
Allah'ın sopası yok! Lyon'lu futbolcular saldırıya uğradı
Memleketinden gelen sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldürdü
Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan 'hayır' çıktı
Sandıkların yarısı açıldı! İşte Bahçeli'nin memleketinde son durum
12 seçmeni bulunan köyden "evet" çıktı
Engelli vatandaşın isyanı! Asansörü sorduğuna pişman oldu
Büyük umutlarla geldi, hayal kırıklığıyla bırakıyor
Öygü Gürman: Geçmişe dönsem Yavuz Bingöl'le evlenmezdim
Top oynarken ortadan kaybolan çocuğun cesedi foseptik çukurundan çıktı
Beşiktaş korkusu Lyon'a neler yaptırdı!
'İçerde'nin tüm gerçekleri Melek'in 2 dudağı arasında!
Ünlü isimler sandık başına gidip görevlerini tamamladı
Çukurca'da göreve giden askeri araç devrildi: 8 yaralı
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
"3 yüzyıl" gören dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Sandıklar kapandı! İşte Ankara'dan ilk sonuçlar
Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Oy torbaları askeri helikopterle taşındı
FETÖ şüphelisi sandık başında yakalandı
Referanduma saatler kala Avatar'dan ilginç paylaşım: Çakmak lazım!
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
Son dakika! YSK, yayın yasağını kaldırdı
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Hem düğün, hem referandum! Babaevinden çıkıp sandığa gitti
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
Almanya seçim yasaklarını deldi! Opera binasına dev 'Nein' bayrağı
Akılalmaz kaza! Gazı kökleyen sürücü, 3 aracı önüne katıp sürükledi
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Yakışıklı oyuncu 1 değil, 2 kadınla birden yakalandı
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Tüp bebek için kliğine giden evli çift, ikiz kardeş çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı ve damadı oy kullandı
Bir nükleer açıklaması da İran'dan! Ruhani rest çekti
Gövde gösterisi! Çılgın diktatör, gizli silahları çıkardı
Müthiş derbi berabere bitti! 90+6'da teknoloji kurtardı
Oyundan alınmayı hazmedemeyince koltuğu tekmeledi
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
Fabri'den daha kötüsü de varmış! Resmen intihar etti