TRT Spikeri Alper Bakırcıgil, Maç Öncesi "Ermeni Gafı" Nedeniyle Özür Diledi

Beşiktaş'ın Lyon'a 2-1 mağlup olduğu Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının öncesinde yaşanan olayları aktarırken bölgede Ermenilerin yoğun olarak yaşadığını söyleyen TRT spikeri Alper Bakırcıgil, tepki çeken bu yorumu nedeniyle özür diledi. Spor yazarı Ali Gültiken de Bakırcıgil'e canlı yayında tepki gösterdi.

Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takımın taraftarları arasındaki arbedenin ardından Lyon taraftarları sahaya inmiş, UEFA, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından maçın oynanmasına karar vermişti.

"ERMENİLER YOĞUN ŞEKİLDE YAŞIYOR"

TRT Spor canlı yayınında Beşiktaşlı eski futbolcu Ali Gültiken'le birlikte statta yaşananları anlatan Bakırcıgil, olaylarla ilgili 'Ermeni diasporası'na işaret etti. TRT spikeri, "Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu, dolayısıyla Türk taraftarlara karşı provokasyonların olabileceği çok açık bir şekilde dile getiriliyordu" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A GÖNÜL VERMİŞ BİNLERCE ERMENİ TANIYORUM

Ali Gültiken ise,"Ermeni vatandaşlarımızın tamamını bu işin içine sokmayalım. Ermeni cemaati Beşiktaş'ı çok seven bir topluluktur. Beşiktaş'a gönül vermiş binlerce insan tanıyorum. Taraftarların içinde olayı terörize etmek isteyen yapılar olabilir" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada bu yorumu nedeniyle özür dileyen Bakırcıgil, yanlış anlaşıldığını söyledi.