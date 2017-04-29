TRT Radyo Günleri

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), uluslararası katılımlı "Radyo Günleri" buluşmasını, 2-6 Mayıs'ta İzmir ve Bursa'da gerçekleştirecek.



TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Radyo tarafından 2009'dan itibaren her yıl mayıs ayının ilk haftasında yapılan "Radyo Günleri" buluşması kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinde uluslararası katılımlı etkinlikler düzenleniyor.



Bu yıl, İzmir ve Bursa'nın ev sahipliğinde 2-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek "Radyo Günleri"ne, Gagavuzya, Bosna Hersek, Gürcistan, KKTC, Afganistan, Ukrayna, Romanya, Makedonya, Irak, Kazakistan ve Tunus'tan kamu yayını yapan 24 radyonun temsilcileri katılacak.



Türkiye'deki kamu ve özel radyo kanalları ile ulusal düzeyde ve yerel yayın yapan radyoların halkla buluştuğu etkinlik, mesleki bilgi ve tecrübelerin paylaşımına da katkı sunacak.



Bursa ve İzmir'e "Radyo Köyü" kurulacak



Türkiye Radyolarının 90'ıncı yaşı dolayısıyla gerçekleştirilecek olan stüdyoya dönüştürülmüş otobüsle 90 saat kesintisiz olarak planlanan yayın ise 90'ıncı saatte İzmir Radyo Günleri'nde final yapacak.



"Radyo Günleri" etkinlikleri kapsamında, İzmir Gündoğdu Meydanı ve Bursa Kent Meydanı içine Radyo Köyü ile İzmir Alsancak Meydanı, Gündoğdu Meydanı ve Bursa Kent Meydanı'nda cam stüdyolar kurulacak. Uluslararası bağlantılı canlı yayınların yapılacağı etkinliklerde, 15 Temmuz demokrasi standı ve radyonun tarihini anlatan sergi açılacak.



Diksiyon ve ses eğitimi ile radyo tiyatrosu eğitimi de verilecek etkinliklerde, drama dinleme masaları, radyo hatırası fotoğraf çekim alanı oluşturulacak, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, çok sesli müzik toplulukları ve tasavvuf müziği konserleri gerçekleştirilecek.