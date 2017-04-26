TRT'nin Ulus Yerleşkesi ve Digitürk Binasını İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu, 96 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada sanıkların savunmaları tamamlandı.



Savunmaların tamamlanmasının ardından sanık ve avukatların talepleri alındı.



Talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya yaklaşık 2,5 saat ara veren mahkeme heyeti, aranın ardından verdiği ara kararları açıkladı.



Tutuklu tüm sanıkların bu hallerinin devamına veren mahkeme, bir sonraki duruşmanın 19, 20 ve 21 Haziran tarihlerinde yapılmasına kararlaştırdı.