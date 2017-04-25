TRT'nin Ulus Yerleşkesi ve Digitürk Binasını İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirerek TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasını ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu, 96 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 58 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.



Müştekileri temsilen iki avukatın da hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanıklar ifade veriyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı ile Digitürk binasını ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanıktan 5'inin, bir firmaya bağlı çalışan teknik personel olduğu belirtiliyor.



Sanıkların, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, bazı sanıkların, olaylarda yaralananlar olduğu, kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan da cezalandırılmaları talep ediliyor.