TRT'nin Ulus Yerleşkesi ve Digiturk Binasını İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu, 96 sanığın yargılanmasına, yarın devam edilecek.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmada, tutuklu bazı Hava Harp Okulu öğrencileri, suç işleme kastıyla hareket etmediklerini savunarak, tahliyelerini talep etti.?



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.