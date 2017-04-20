TRT'nin Ulus Yerleşkesi ve Digitürk Binasını İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesini ve Digitürk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, sanık ifadelerinin alınmasına devam edildi.



Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Şamil Kartal, tatbikat bahanesiyle Harp Okulundan çıkartıldıklarını iddia etti.



Kartal, darbe girişiminden haberdar olmadığını öne sürerek, "Vodafone Arena Stadı'na indiğimizde Binbaşı Ali Akkaş yanımızdaydı. Kapı açılmayınca kilit kırılarak çıkartıldık. İETT otobüsü durduruldu, biz de otobüse bindirildik. Otobüsün pencerelerinden görünmeyelim diye yere oturmamız emredildi. Yanımızda tanımadığım 3 sivil vatandaş vardı. Otobüsle Digitürk'e doğru hareket etmişiz, ben nereye gideceğimizi bilmiyordum." diye konuştu.



Digitürk binasına girmediğini söyleyen Kartal, darbe girişimini kendilerini almaya gelen polislerden öğrendiğini öne sürdü.



Tutuklu sanıklardan Turan Çiçek de hakkındaki suçlamaları reddetti.



Çiçek, Casper Plaza'ya gittiklerinde bazı vatandaşların göründüğünü ve Binbaşı Ali Akkaş'ın "havaya ateş" emri verdiğini duyduğunu söyledi.



Silah kullanmadığını savunan Çiçek, "Digitürk binasına gittiğimizde sivil bir araç içinde polisler geldi. Bundan önce Akkaş Binbaşı ile birkaç arkadaş binaya girmişti, bir süre sonra dışarı çıktılar ve polise teslim olduk. Biz okulumuza döneceğimizi düşünürken Gayrettepe'deki emniyete götürüldük. Darbe girişimini orada öğrendim. Hiç hak etmediğimiz halde bir terör grubuna üye gösterildik ve okulumuzdan atıldık." ifadelerini kullandı.



"Başımızdaki komutanları biz seçmedik"



Tutuklu sanık Mustafa Alper İnce ise 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yalova'daki kampta bulunduğunu söyledi.



Dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu belirten İnce, şöyle devam etti:





"Ben ne darbeciyim ne de FETÖ'cüyüm. Mezuniyetime 2 ay kala bilgim ve iradem dışında bu girişime itildim. Bu mahkemede herkese şahsi davranılıyor, bu durum güzel bir şey. Adaletin tecilli edeceğine inanıyorum. Başımızdaki komutanları biz seçmedik. Onları anamız, babamız bildik."



İnce, Digitürk binasına girdiklerinde Binbaşı Ali Akkaş'ın yanında olduğunu anlatarak, "Sivillerden biri 'Komutanım zaten yayın kesildi' deyince Akkaş Binbaşı da 'Garantiye almam lazım' diye cevap verdi. Bunları duydum ama ne olduğunu kavrayamamıştım." ifadesini kullandı.



Duruşma, tutuklu sanıkların ifadelerinin tamamlanması için yarına ertelendi.?