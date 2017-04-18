TRT'nin Ulus Yerleşkesi ve Digitürk Binasını Işgal Girişimi Davası Başladı - Istanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu, 96 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salondu, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 58 tutuklu ve 6 tutuksuz er ile bazı sanık avukatları katıldı.



Bu arada darbe girişimi kapsamında açılan başka bir dava dosyası ile bu dosyanın birleştirilmesi nedeniyle davada tutkulu sanık sayısı 58'e, toplam sanık sayısı ise 96'ya çıkmış oldu.



Duruşmada, tutuksuz sanıkların ifadeleri alınıyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı ile Digitürk binasını ele geçirmeye çalışan 56'sı tutuklu 94 sanıktan 5'inin, bir firmaya bağlı çalışan teknik personel olduğu belirtiliyor.



Sanıkların, "Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bazı sanıkların da olaylarda yaralananlar olduğu, kamu malına zarar verildiği için "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor.