TRT'nin Ulus Yerleşkesi ve Digitürk Binasını İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza adlı iş yerinin pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 56'sı tutuklu 94 şüphelinin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, savunma yapan tutuksuz sanık erlerden Osman Başbilen, 15 Temmuz tarihinde henüz 6 günlük asker olduğunu belirterek, olay günü akşam saatlerinde subaylardan Mustafa Kemal Kütahya'nın, kendilerine "Acilen silahlarınızı alın içtimaya hazır olun" dediğini aktardı.



İçtimadan sonra araçlara binerek kışladan çıktıklarını dile getiren Başbilen, "TRT binasına gittiğimizde 'bize canlı bomba var güvenlik için girip içeri boşaltacağız' dediler. Biz de emir üzerine içeri girip güvenlik amacıyla boşalttık, buradakilere acilen boşaltın' dedik." diye konuştu.





-"Elektrikleri kestik"



Başbilen, aldıkları emir doğrultusunda TRT binasına girdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"İçerdeki bütün prizlerin çekilmesini söylediler. Prizleri çektik ve elektrikleri kestik. Dışarı çıktıktan sonra dağılarak binanın güvenliğini aldık. Sabaha karşı halk kalabalıklaştı 'teslim olun' dediler. Sabah 07.00 gibi polisler geldi ve teslim olduk."



Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına yarın devam edilmek üzere duruşmayı erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı ile Digitürk binasını ele geçirmeye çalışan, 56'sı tutuklu 94 sanıktan 5'inin, bir firmaya bağlı çalışan teknik personel olduğu kaydediliyor.



Sanıkların, "Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bazı sanıklarla ilgili de olaylarda yaralananlar olduğu, kamu malına zarar verildiği için, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan cezalandırılması da talep ediliyor.