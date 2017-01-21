TRT Erzurum Müdürlüğü Thm Çocuk Korosunu Takviye Ediyor

TRT Erzurum Müdürlüğünün, Radyo Müdürlüğü Yardımcılığı sorumluluğunda faaliyet gösteren THM Çocuk Korosunu Müzikal Değerlendirme sınavı yaparak takviye edeceği belirtildi.



TRT Genel Müdürlüğü tarafından Ankara, İstanbul, Trabzon, Çukurova ve Diyarbakır Radyolarında yapılacak sınavın Erzurum'da, 11 Şubat 2012 tarihinde ve TRT Erzurum Radyosunda gerçekleştirileceği, sınav için 2008 ve 2009 doğumlu çocukların nüfus cüzdanı ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte, şahsen veya velisi tarafından Radyo Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği bildirildi.



Geçen yıl TRT'de birçok radyo "canlı yayınına" katılan koro, halka açık olarak verdiği "Bahar Konserinde" büyük ilgi görmüş, "Demokrasi Nöbetinde" de verdiği konserle büyük beğeni toplamıştı. Eğitmenleri, TRT Erzurum Radyosu THM Ses Sanatçısı Yıldız Demirkol Savaş yönetiminde çalışmalarına devam eden Erzurum Radyosu THM Çocuk Korosunda halen 7- 13 yaş grubundan 70 çocuk bulunduğu öğrenildi. - ERZURUM