TRT'den Sabahat Akkiraz'a Yasaklama İddiası!

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, TRT'de yayınlanması için çektiği programının referandumda ''Hayır'' kampanyası yaptığı gerekçesiyle yasaklandığını iddia etti.

''TRT BANA YASAK KOYAMAZ''

Twitter hesabından açıklama yapan Akkiraz, ''TRT için çektiğimiz proğram #Hayır kampanyası yaptığım için yasaklanmış.Trt bana yasak koyamaz.Trt halkın olana kadar TRT'yi boykot ediyorum'' ifadelerini kullandı.