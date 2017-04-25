TRT'den Aa'ya Ziyaret

TRT Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Çınar ile TRT Kurumsal Tanıtım, Protokol ve Müze Müdürü Bülent Çolakoğlu, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.



Ziyarette, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan ile Kültür-Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'a, Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri ile ilgili bilgi veren Çolakoğlu, "TRT'nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla 2009 yılından bu yana düzenlediği ve Genel Sekreterlik koordinasyonunda çalışmaları yürütülen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin 9'uncusu 11-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek." dedi.



Hüseyin Altınalan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu diplomasisi alanında önemli bir etkinlik olan festivale, AA olarak her türlü haber desteği vereceklerini söyledi.



Altınalan, "Türkiye'nin kamu diplomasisi faaliyetlerinde önemli rol üstlenen ülkemizin güzide kuruluşu TRT'nin düzenleyeceği bu büyük organizasyona AA olarak haber başta olmak üzere her türlü desteği vermek bizim için büyük bir mutluluk olacaktır." ifadelerini kullandı.