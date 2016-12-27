TRT 1 Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Kanalın ilk logosu düz yazıyla tasarlanmış TRT logosudur. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalıdır, birincisi İTÜ TV'dir. Fakat, kanal 1970 yılında TRT'ye devredilmiştir. TRT, Türkiye'deki en eski ulusal televizyon kanalıdır. İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak'tır. İlk yayınını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlandı. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirildi. 1982 yılında kısmen olsa da 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi. Dünya çapında hizmet vermektedir. Peki TRT 1'de bugün neler var?
06.25 LEYLA İLE MECNUN
08.00 ADINI SEN KOY
09.30 İYİ FİKİR
11.30 SEKSENLER
14.35 ANA KUZUSU
17.05 ADINI SEN KOY
19.30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
20.00 ALTIN PETEK
23.00 ARAMA MOTORU
01.00 DİNLE KAZAN
02.50 SEKSENLER
04.55 ANA KUZUSU
TRT 1 Yayın Akışı (27 Aralık Salı)
TRT 1'de bugün neler var? TRT 1 yayın akışında hangi programlar var? İşte 27 Aralık Salı TRT 1 yayın akışı...
TRT 1 Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Kanalın ilk logosu düz yazıyla tasarlanmış TRT logosudur. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalıdır, birincisi İTÜ TV'dir. Fakat, kanal 1970 yılında TRT'ye devredilmiştir. TRT, Türkiye'deki en eski ulusal televizyon kanalıdır. İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak'tır. İlk yayınını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlandı. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirildi. 1982 yılında kısmen olsa da 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi. Dünya çapında hizmet vermektedir. Peki TRT 1'de bugün neler var?