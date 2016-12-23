TRT 1 Yayın Akışı (23 Aralık Cuma)

TRT 1 Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Kanalın ilk logosu düz yazıyla tasarlanmış TRT logosudur. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalıdır, birincisi İTÜ TV'dir. Fakat, kanal 1970 yılında TRT'ye devredilmiştir. TRT, Türkiye'deki en eski ulusal televizyon kanalıdır. İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak'tır. İlk yayınını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlandı. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirildi. 1982 yılında kısmen olsa da 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi. Dünya çapında hizmet vermektedir. Peki TRT 1'de bugün neler var?



06.35 LEYLA İLE MECNUN

08.00 ADINI SEN KOY

09.30 İYİ FİKİR

11.30 SEKSENLER

14.35 ANA KUZUSU

17.05 ADINI SEN KOY

19.30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

20.00 SEVDA KUŞUN KANADINDA

23.30 KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ

00.55 BABA CANDIR

03.15 ADINI SEN KOY

04.15 ANA KUZUSU