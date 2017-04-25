TRT 1 Gündüz Kuşağı Yine Dopdolu!

Hukuksal Konular İyi Fikir'de!

26 Nisan 2017 Çarşamba günü ekrana gelecek olan 'İyi Fikir' programında, Avukat Afet Gülen Büberci, hukuksal konularda merak edilen soruları cevaplayacak. İletişim Uzmanı Fatih Akbaba, aile ilişkileri ve psikolojik sorunlardan bahsedecek. Ayrıca İmaj değiştirmek isteyen izleyici Şengül Tanık, yeni imajıyla ekranda olacak. İyi Fikir 26 Nisan Çarşamba günü saat 09.15'de TRT 1 ekranında olacak.

Ece Erken ve Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu 'İyi Fikir' hafta içi her gün saat 09.15'de özel konuları ve konuklarıyla modadan sağlığa, spordan, dengeli beslenmeye ve manevi konulara tüm iyi fikirleri TRT 1 ekranına taşımaya devam ediyor.

Ana Kuzusu'nda Yarışma Heyecanı Devam Ediyor!

Ana Kuzusu'nun 26 Nisan 2017 Çarşamba günü yayınlanacak bölümünde Kader Sarı, el işi görevinde eski kutulardan kalemlik yapacak. Fatma Nur Konyar, mutfak görevinde paçanga böreği pişirecek. Büşra Aslı Gök, doğal ürünler kullanarak yağ içindeki ocağı ve yemek kaplarını temizleyecek. Büşra Ayar ise püf noktası görevinde doğal temizlik ürünleri kullanarak koltuktaki mum lekelerini çıkaracak.

Kızların yaptıkları görevler, gün sonunda anneler tarafından değerlendirilecek. Anneler, kendilerine verilen 4 altını başarılı buldukları kızlara ödül olarak verecek. Yeliz Güler'in sunuculuğunu üstlendiği 'Ana Kuzusu' hafta içi her gün 11.15'den itibaren TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 4 kızın anneleriyle birlikte yarıştığı Ana Kuzusu'nda, büyük ödül 1000 altına giden yolda kıyasıya mücadele devam edecek. Rakiplerinin annesinden altınları almaya çalışan yarışmacı kızları bu hafta da zorlu görevler bekleyecek

Evlilikte yapılan Hatalar Bir Yastıkta Kocayalım'da!

26 Nisan 2017 Çarşamba günü ekrana gelecek olan 'Bir Yastıkta Kocayalım' programında, Aslı ve Bora, oğulları Erdem'i hastaneye götürürler. Erdem'in kan değerlerinde önceki gün yaşanan ve şahit olduğu kavgaların getirdiği stres nedeniyle yükselme vardır. Doktor, bu durumun tehlikeli sonuçlara sebep olabileceğinden bahseder. Çiftimiz çocukları ile birlikte güzel vakit geçirirler. Aslı, Bora'ya çalışmak istediğini sakince söyler. Bora, Aslı'nın çalışması konusunu 'Düşüneceğim' der. Gün boyunca Aslı, Bora'dan olumlu sonuç alacağını düşünür. Bora, gün içerisinde birçok kez konuyu aklından geçirir, Aslı'ya onay vermeye karar verir ancak arkadaşı Levent'in anlattığı bir olay ile bu karardan vazgeçer. Aslı, Bora'dan gelen olumsuz kararı öğrendiği an büyük bir şok yaşar.

Hafta içi her gün saat 15.00'da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşan "Bir Yastıkta Kocayalım" Aile Danışmanı Psikoterapist Doktor Mehmet Tekneci'nin yönlendirme ve ipuçlarıyla eşler arasındaki iletişim problemleri, ailelerin evliliklere müdahalesi, mutluluğun formüllerini gibi konuları ekrana getiriyor.

'Adını Sen Koy' Dizisi'nin 158. Bölümünde Neler Olacak?

'Adını Sen Koy' 26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 16.40'da 158. bölümü ile ekrana gelecek. Hilmi, ölümcül tuzağından vazgeçmeyecektir. Hilmi intikam planının işlemesi için yeniden kurgulamak zorunda kalır. Alev de şirkette Hilmi'nin yeni planına uygun olarak Zehra'yı tek başına tuzağa çekecektir. Ömer ve Zehra'yı ayrı ayrı oyalayan Alev, Zehra'nın Ömer'den uzaklaşıp tek başına kalması için harekete geçer. Alev'in planı işe yarar ve Zehra Ömer'den geldiğini sandığı bir mesajla şirkettin otoparkına doğru ilerlemeye başlar. Ömer ise Zehra'nın tehlikede olduğunu son anda anlar. Zehra tuzağa doğru sürüklenirken Ömer, Zehra'nın peşinden koşar. Ancak Hilmi Yılmaz'ın adamları Zehra'yı kaçırır.

Zehra, Hilmi Yılmaz'ın tuzağıyla kilit altında kendisine doğrultuşmuş bir silahla zorla alıkoyulmuştur. Hilmi'nin amacı Ömer'in kendi elleriyle Zehra'yı öldürmesini sağlamaktır. Böylece Ömer, hayatı boyunca bunun vicdan azabıyla yaşayacaktır. Hilmi'nin dahiyane planı işlemeye başlar. Ömer'in önünde iki seçenek vardır. Ya Zehra'yı kurtarmaya çalışırken Zehra'nın ölümüne sebep olacak ya da Hilmi'nin kötücül tuzağının fark edip Zehra'yı bu plandan kurtaracaktır.