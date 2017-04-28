TRT 1 Gündüz Kuşağı, Haftaya Hareketli Bir Başlangıç Yapıyor!

Çocuk Sağlığı İyi Fikir' de!

1 Mayıs 2017 Pazartesi günü ekrana gelecek olan 'İyi Fikir' programında, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık, çocuklarda beslenmeden bahsedecek. Ortopedi ve travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Turhan Özler, çocuk ortopedisini anlatacak. Ayrıca Şef Danilo Zanna da çocukların seveceği sağlıklı yemek tarifleri ile programa tat katacak. İyi Fikir 1 Nisan Pazartesi günü saat 09.15'de TRT 1 ekranında olacak.

Ece Erken ve Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu 'İyi Fikir' hafta içi her gün saat 09.15'de özel konuları ve konuklarıyla modadan sağlığa, spordan, dengeli beslenmeye ve manevi konulara tüm iyi fikirleri TRT 1 ekranına taşımaya devam ediyor.

Ana Kuzusu'nda Heyecan Devam Ediyor!

Ana Kuzusu'nda hafta sonu finalinde bir yarışmacı eleniyor ve yerine yeni bir yarışmacı geliyordu. Ancak, yarışmanın formatı gereği 10. Haftanın finalinde eleme yapılmadı ve kapılar kapandı. Yeni yarışmacının giriş yapmadığı Ana Kuzusu'nda yarışmacılar, hafta birinciliği ve büyük ödülün sahibi olmak için mücadele edecek. Geriye kalan 3 haftada en çok altını toplayan yarışmacı, kasada biriken altınların sahibi olacak.

Yarışmaya dördüncü haftasında katılan Kader Sarı ve annesi Nejla Sarı ile üç hafta önce yarışmaya katılan Fatma Nur Konyar ile annesi Uğur Konyar ve Büşra Ayar ile annesi Tülay Ayar ve Büşra Aslı Gök ile annesi Derya Kılıç, Ana Kuzusu'nda yarışmacı olarak ekrana gelecek isimler olacak.

Ana Kuzusu'nun 1 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak 116. bölümünde yarışmacı kızlar, yapacakları görevlerde rakiplerinin annelerinden en çok altını almak için mücadele edecek.

Kader Sarı, çiçeklerin devrildiği dağılmış terası temizleyecek. Fatma Nur Konyar, yırtık pantolonu tamir edip, ütüleyecek. Büşra Ayar, mutfak görevinde etli patlıcan dolması yapacak. Büşra Aslı Gök ise kullanılmış plastik kaşıklardan çiçek yapmaya çalışacak.

Yeliz Güler'in sunuculuğunu üstlendiği 'Ana Kuzusu' hafta içi her gün 11.15'den itibaren TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 4 kızın anneleriyle birlikte yarıştığı Ana Kuzusu'nda, büyük ödül 1000 altına giden yolda kıyasıya mücadele devam edecek. Rakiplerinin annesinden altınları almaya çalışan yarışmacı kızları bu hafta da zorlu görevler bekleyecek.

Evlilikte yapılan Hatalar Bir Yastıkta Kocayalım'da!

1 Mayıs 2017 Pazartesi günü ekrana gelecek olan 'Bir Yastıkta Kocayalım' programında, Aslı, Bora'dan habersiz olarak yeniden başladığı takı işini dikkatli biçimde sürdürmektedir. Önceki hafta yaşadıkları dertleri Bora'nın ablası Yeşim'e anlatır. Aslı, takıları yapmaya Ceyda'nın evine gitmekten vazgeçer ve kendi evinde yapmaya karar verir. Aslı, takıları rahat yapmak için Bora'nın evden çıkmasını bekler ancak Bora kendini halsiz hissettiği için evde kalmaya karar verir. Aslı, Bora'nın işe gitmesi için gelinden geleni yapar. Aslı, Bora'yı evden gitmesi için ikna etmeye çalışırken, çalan kapı ile evdeki gerilim artar.

Hafta içi her gün saat 15.00'da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşan "Bir Yastıkta Kocayalım" Aile Danışmanı Psikoterapist Doktor Mehmet Tekneci'nin yönlendirme ve ipuçlarıyla eşler arasındaki iletişim problemleri, ailelerin evliliklere müdahalesi, mutluluğun formüllerini gibi konuları ekrana getiriyor.

