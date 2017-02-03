TRT 1 Gündüz Kuşağı Bugün de Ekranları Şenlendiriyor!

Sağlık Konuları İyi Fikir'de!

06 Şubat 2017 Pazartesi günü ekrana gelecek olan 'İyi Fikir' programında, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, bel – boyun fıtığı ve eklem ağrılarında fizik tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Beyin ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Başar Atalay bel fıtığı, nedenleri ve tedavisine dair bilinmeyenleri anlatacak. Fizyoterapist Yusuf Urfalıoğlu da ağrılara iyi gelen egzersiz yöntemlerinden bahsedecek. Ayrıca Yemek Ustası Ayşem Eker, birbirinden sağlıklı yemek tarifleri ile programa renk katacak.İyi Fikir 06 Şubat Pazartesi günü saat 09.30'da TRT 1 ekranında olacak.

Ece Erken ve Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu 'İyi Fikir' hafta içi her gün saat 09.30'da özel konuları ve konuklarıyla modadan sağlığa, spordan, dengeli beslenmeye ve manevi konulara tüm iyi fikirleri TRT 1 ekranına taşımaya devam ediyor.

Ana Kuzusu'nda Yarışma Heyecanı Bitmiyor!

Ana Kuzusu'nun 06 Şubat 2017 Pazartesi günü yayınlanacak bölümünde yarışmacılar yine rakipleri ile kıyasıya yarışıyor. Yarışmacı Seda Şan, mutfak görevinde üç çeşit akıtma yapacak. Elif Gülcanoğlu, sokak hayvanları için su kabı yapacak. Nur Önal, kadın çantası düzenlerken, diğer yarışmacı Bahar Mustafaeva ise bahçede kar temizliği yapacak.

Yarışmanın bu bölümünde geri dönüşüm uzmanı Safiye Mübin Kızıl, Ana Kuzusu evine misafir olacak. Safiye Mübin Kızıl, doğal yağlarla evde nasıl sabun yapılacağını uygulamalı olarak gösterecek.

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Özlem Balcı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Ana Kuzusu' hafta içi her gün 14.30'dan itibaren TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 4 kızın anneleriyle birlikte yarıştığı Ana Kuzusu'nda, büyük ödül 1000 altına giden yolda kıyasıya mücadele devam edecek. Rakiplerinin annesinden altınları almaya çalışan yarışmacı kızları bu hafta da zorlu görevler bekleyecek.

'Adını Sen Koy' Dizisi'nin 101. Bölümünde Neler Olacak?

'Adını Sen Koy' 06 Şubat 2017 Perşembe günü saat 17.00'de 101. bölümü ile ekrana gelecek. Ömer radyoda Zehra'nın meydana gelen patlamada olay yerinde olduğunu ve kimliğine ulaşıldığını öğrenir. Henüz ölü ya da yararlı olduğundan emin değildir. Vicdan azabı çeken Ömer Zehra'ya ulaşmak için civardaki hastaneleri dolaşır. Ancak Zehra'ya ait en ufak bir yaşam belirtisine rastlayamaz. Tayfun Ömer'i hastanede görünce Zehra için orada olduğunu öğrenir. Zehra'nın ölmüş olma ihtimali Ömer'i derinden üzer. Ömer bütün bu yaşananlardan kendini sorumlu tutar. Çaresizlik için de Zehra'dan bir haber almayı beklerken Zehra'ya aslında nasıl alıştığını ve hayatında Zehra'nın nasıl büyük bir yer kapladığını fark eder. Ömer Zehra'ya kavuşabilecek midir? Zehra nerededir?