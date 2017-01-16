TRT 1 Gündüz Kuşağı Bugün de Ekranları Şenlendiriyor!

Ekolojik Yaşam Sırları İyi Fikir'de!

17 Ocak 2017 Salı günü ekrana gelecek olan 'İyi Fikir' programında, Ekolojik Yaşam Uzmanı Erkan Şamcı, ekolojik yaşam ve doğal temizlik formülleri hakkında bilgi verecek. Sosyal İletişim Uzmanı Fatih Akbaba ise aile içi iletişim ve aile ilişkileri konusunda aileleri bilgilendirecek. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökçen Erdoğan da kadın hastalıkları ve doğum hakkında merak edilen soruları cevaplayacak. Kadayıf Ustası Ahmet Usta da birbirinden çeşitli kadayıf tarifleri ile programa tat katacak. İyi Fikir 17 Ocak Salı günü saat 09.30'da TRT 1 ekranında olacak.

Ece Erken ve Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu 'İyi Fikir' hafta içi her gün saat 09.30'da özel konuları ve konuklarıyla modadan sağlığa, spordan, dengeli beslenmeye ve manevi konulara tüm iyi fikirleri TRT 1 ekranına taşımaya devam ediyor.

Ana Kuzusu'nda Yarışma Heyecanı Bitmiyor!

Ana Kuzusu'nun 17 Ocak 2017 Salı günü yayınlanacak bölümünde yarışmacılar yine rakipleri ile kıyasıya yarışıyor. Yarışmacılardan Elif Gülcanoğlu, bu hafta sebze ve meyve temizliği görevini yerine getirecek. Seda Şan ise eskimiş kazaklardan kırlent yaparken, mutfakta maharetini gösterecek olan İlayda Arat, muhallebili kadayıf yapacak. Diğer bir yarışmacı Bahar Mustafaeva ise çalışma masasını temizleyecek. Yarışmacıların yaptıkları görevler, gün sonunda anneler tarafından altınla ödüllendirilecek.

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Özlem Balcı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Ana Kuzusu' hafta içi her gün 14.30'dan itibaren TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 4 kızın anneleriyle birlikte yarıştığı Ana Kuzusu'nda, büyük ödül 1000 altına giden yolda kıyasıya mücadele devam edecek. Rakiplerinin annesinden altınları almaya çalışan yarışmacı kızları bu hafta da zorlu görevler bekleyecek.

'Adını Sen Koy' Dizisi'nin 87. Bölümünde Neler Olacak?

'Adını Sen Koy' 17 Ocak 2017 Salı günü saat 17.00'de 86. bölümü ile ekrana gelecek. Ömer ve Zehra sabah Asya'nın odaya saklanmak için girmesiyle uyanır. Asya'nın peşinden gelen Cevriye ikilinin ayrı yataklarda uyuduğunu anlar. Ömer ve Zehra, evdekilere bu durumu nasıl açıklayacaklardır? Üstelik bütün ev halkı şimdi aralarındaki sorunun ne olduğunu merak etmektedir. Ömer ve Zehra işbirliği içinde çalışmaya karar verirler. Madem küs olduklarına inanıyorlar onlara istediklerini vereye karar verirler. İkisinin de küsmek için bahaneleri farklı olacaktır tabi. İkisi de aslında birbirleri hakkında düşündükleri şeyleri kılıf bularak dillendirmektedir. Diğer yanda Mehtap Ömer ve Zehra'nın evli olduğunu öğrenir.