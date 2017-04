Sahne Tozu Tiyatrosu "Troya İçinde Vurdular Beni" adlı oyunla seyirci karşısına çıkıyor...



Troya içinde vurdular beni oyununda Homeros'un İlyada Destanı'ndaki Truva Savaşı, Güngör Dilmen'in çarpıcı kalemi ve Nazlı Kayı'nın rejisiyle seyirciyle buluşuyor.Oyun, tarihten ve mitostan geçmişi ve bugünü değerlendirirken bilinen olaylar ardında yatan asıl gerçekleri sorguluyor.Yazar, savaşların gerçek ve görünür nedenlerini ve sonuçlarını tartışmaya açıyor.Önce savaşa karar verilir sonra savaş nedeni bulunur.Bu yüzden savaş nedeni bulanlar savaş zengini olurken kayıba uğrayanlar her zaman ülkenin bütünlüğü için uğraşan halk olur. Dün olduğu gibi; bugün yaşandığı gibi; yarın da olacağı gibi. Oyun bu gerçeği Truva Savaşının destansı hikayesiyle günümüze taşıyor.



Yazar: Güngör Dilmen



Yönetmen: Nazlı Kayı



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 9 SSK Blokları E-1 Blok, Konak YKM



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Troya İçinde Vurdular Beni



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır