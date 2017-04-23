Tropikal Kelebek Bahçesine Ziyaretçi Akını

Konya'nın en büyük parkı Kelebekler Vadisi Parkı içinde yer alan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve Macera Kulesi ile bu sezonun da favori ziyaret mekanları arasında yer alıyor. Park içinde yer alan ve geçtiğimiz yaz büyük ilgi gören "Selçuklu Çiçek Bahçesi" kapılarını ziyaretçilerine açtı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni sezonu lalelerle karşılayan parkı ziyaret ederken, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla da tüm vatandaşları çiçek bahçesi ve kelebeklerin güzelliğini görmeye davet etti.



Kelebekler Vadisi Parkının bir cazibe merkezi olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Parkın en güzel mekanlarından birisi olan ve adeta simge bahçe haline gelen Selçuklu Çiçek Bahçesi bu yıl da kapılarını ziyaretçilerine açtı. Şu anda 8 bin 700 metrekarelik özel peyzaj alanında 9 ana renkte 1 milyon 260 bin lale ile görsel bir şölen oluşturduk. Hem Konya'ya gelen ziyaretçiler, hem de Kelebekler Vadisini görmek isteyen ziyaretçiler için yeni bir cazibe alanı oluştu. Tüm hemşehrilerimizi Kelebekler Vadisine ve çiçek bahçemize bekliyoruz. Burada şu anda lalelerle bir ambiyans oluştu. Ama yıl boyunca mevsimlik çiçeklerle burada görsel şölen oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.



Selçuklu'da önemli bir cazibe merkezi olan çiçek bahçesinde kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi yer alıyor. Sunduğu görsel şölen ile geçtiğimiz yıl düğün fotoğrafçıları ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan bahçenin bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Selçuklu Çiçek Bahçesi pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 10.00 ve 20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.



Tropikal Kelebek Bahçesinde 23 Nisan yoğunluğu



Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Konyalıların da büyük ilgi gösterdiği Konya Tropikal Kelebek Bahçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter'dan verdiği müjde ile 23 Nisan'da Konya Tropikal Kelebek Bahçesi tüm ziyaretçiler için ücretsiz oldu. Tropikal Bahçede yer alan kelebekleri daha yakından görmek isteyen büyük-küçük binlerce ziyaretçi sabahın erken saatlerinden itibaren bahçeye akın etti. Gün boyu eğlenceli zaman geçiren çocuklar bu özel günde tropikal bahçede uçuşan rengarenk kelebekleri doğal yaşamlarında keşfettiler. Kelebekleri daha yakından gözlemleme imkanı bulan ziyaretçiler gün boyunca tablet ve telefonlarıyla bol bol kelebek fotoğrafı çektiler. - KONYA