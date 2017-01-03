TÜMÜ
Haberler Search
Trompet Bölümü Sınıf Konseri

Trompet Bölümü Sınıf Konseri

Devlet Konservatuvarı tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Trompet Bölümü Sınıf Konseri

Devlet Konservatuvarı tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

9
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads