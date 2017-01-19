Troia Yılı" İçin Güçbirliği

Çanakkale'deki turizmci iş adamlarının, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troia Antik Kenti'nin, UNESCO Dünya Mirası listesine girmesinin 20. yılı dolayısıyla "2018 Troia Yılı" olsun önerisi kapsamında güçbirliği toplantısı yapıldı.



Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Bozcaada Salonu'nda yapılan toplantı ile 2018 yılının "Toria Yılı" ilan edilmesi için iş adamları, üniversite, ve sivil toplum örgütleri güçbirliği yapmaya karar verdi.



ÇTSO Turizm Komitesi Üyesi Armağan Aydeğer, toplantıda yaptığı sunumda, Troia'nın dünya kültürlerini birleştiren ve en çok referans verilen kültürel miras alanlarından biri olduğunu belirterek, Troia'nın Doğu ile Batı arasındaki mücadele ve diyaloğun en köklü simgesi olduğuna işaret etti.



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer de iş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından böylesine önemli bir meseleye gereken önemi verip katılan ve destek veren herkesin teşekkürü hak ettiğini söyledi.



Toplantıya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, ÇASİAD Başkanı Erdal Akarsu, MÜSİAD Başkanı Ali Osman Yıldız, ÇATOD Başkanı Kemal Pazarbaşı, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Lütfi Atay, Troia Kültür Derneği Başkanı Seyhan Boztepe ile çeşitli sivil tolum kuruluşlarından temsilciler de katıldı.