Troıa Ortamı Nedir? Erp Alanına Ne Vaad Ediyor?

IAS Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ali Aytekin, TROIA ortamını ve ERP için vaad ettiklerini Wise TV ile paylaştı.



Aytekin, "İşletmeler artık standart süreçlerden geçmiyorlar. Rekabet ortamının artması ve bunun global anlamda olması aslında işletmelerin süreçlerinin kendine has olmasını ve yeni uygulamaların sürecin içine dahil olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla bu yeni süreçlere uyum sağlayabilmek için mevcut standart süreçleri değil bu süreçleri kendinize özgü olarak düzenleyebilmeniz anlamına geliyor. Bunlar hem kullanıcının kullanacağı ekranlar düzleminde hem de altyapı düzleminde olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu hem yazılımsal olarak hem de altyapısal olarak bu esnekliği sağlıyoruz. Açık kaynak kodlu olarak da müşterilerimiz özelleştirmeleri tamamen kendilerine özgün olarak düzenleyebiliyorlar" diyerek bunun avantajlı bir sistem olduğunun altını çizdi.