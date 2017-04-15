Trio Ba, L.van Beethoven Piyanolu Üçlüler Iv.seri
TRIO BA, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek konserler serisinde, Ludwig van Beethoven'in tüm piyanolu üçlülerini, 2016-2017 konser sezonunda Ankara'nın seçkin klasik müzik mekanı Mozarthaus'ta yorumluyor.
TRIO BA, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek konserler serisinde, Ludwig van Beethoven'in tüm piyanolu üçlülerini, 2016-2017 konser sezonunda Ankara'nın seçkin klasik müzik mekanı Mozarthaus'ta yorumluyor.
TRIO BA, 2016 Mayıs ayında, Beethoven'ın keman,viyolonsel ve piyano için bestelediği tüm yapıtları seslendirme fikri ile Başar Can Kıvrak, Özgür Baskın ve Gökhan Bağcı tarafından kuruldu. Toplam 14 eserden oluşan bu 5 konserlik uzun soluklu maratonda müzikseverler, Beethoven'ın keman, viyolonsel ve piyano için bestelemiş olduğu tüm triolarının yansıra, piyanolu üçlü için varyasyon setlerini, tek bölümlü eserlerini ve bestecinin keman-viyolonsel-piyano için uyarlamış olduğu yapıtların tamamını dinleyebilecekler.
TRIO BA
ÖZGÜR BASKIN, keman
GÖKHAN BAĞCI, viyolonsel
BAŞAR CAN KIVRAK, piyano
Konser Programı:
L. van Beethoven | Piyanolu Üçlü için Allegretto WoO 39 – Si Bemol Majör
-ara-
L. van Beethoven | Piyanolu Üçlü WoO 38 – mi Bemol Majör
L. van Beethoven | Senfoni No.2 (Op.36) (besteci tarafından piyanolu üçlü için uyarlama)
Özgür Baskın, keman
Özgür Baskın, 1982 yılında İzmir'de doğdu. 1993 yılında Prof. Ferhang Hüseyinov ile Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarında keman eğitimine başladı. 1995 yılında Rotary Kulübü'nün düzenlediği müzik yarışmasında birincilik ödülü aldı. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Prof. Viktor Pikayzen ile çalışmaya başladı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı Keman Yarışmasında birincilik ödülü ve aynı yıl T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi ve Sedat¬Güzin Gürel Bilim ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Keman Yarışmasında birincilik ödülü aldı. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 2002¬2003 eğitim yılında İş Bankasının vermiş olduğu eğitim bursu ile eğitimine Rostock Müzik Akademisinde Prof.Petru Munteanu'nun sınıfında devam etmiştir. 2004¬2006 yıllarında "Grazyna ve Kiejstut Bacewicz" Lodz Müzik Akademisinde lisansüstü çalışmalarını Prof. İwona Wojciechowska'nın öğrencisi olarak tamamlamıştır. Halen Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent üyesidir.
Gökhan Bağcı, viyolonsel
1990 yılında Antalya'da doğdu. Profesyonel viyolonsel çalışmalarına Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde başlayarak tam burslu olarak Arthur Rahmatulla'nınsınıfından mezun oldu. 2011 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Prof. Ozan Tunca'nın sınıfından mezun oldu. Güher &Süher PEKINEL Ondilene işbirliğiyile, "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" projesi kapsamında, Leipzig Hochschule für Musik und Theater'da Prof. Peter Bruns'un sınıfına kabul edildi ve 5 ay düzenli olarak derslere katıldı.Jungenc Philharmonic Orchestra ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ve Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası'nın viyolonsel grup şefliğini üstlenen Bağcı, İstanbul Uluslararası Gençlik Orkestraları Festivali, Berlin Young Europe Festival, Festival of the Nations, İstanbul Müzik Festivali, Ankara Müzik Festivali ve Brunckner Festival'lerinde görev aldı. İstanbul Akbank Oda Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Samsun Devlet Opera ve Balesi, Ankara Filarmoni, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestra, Orkestra Ankara ve Bilkent Senfoni Orkestrası'nda konuk sanatçı olarak görev aldı.15.Uluslararası Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması'nda grubu ile birinciliği bulunmaktadır.2012 yılındaHezarfen Ensemble'a davet edilen Bağcı, Micheal ELLISON'un "Mevlana, Say I am" çağdaş oda operasının Türkiye prömiyeri, Rotterdam Operadagen'da ise Dünya Prömiyerini gerçekleştirdi ve aynı zamanda cd kaydında yer aldı. İrlanda Modern Müzik Topluluğu Yurodny Ensemble ile 22.Akbank Caz Festivali ve Hezarfen Ensemble Avrupa turnesi, Maerz Müzik Festivali kapsamında Berlin Philharmonic Kammermusiksaal, Berlin Haus der Festspiele'de konserler gerçekleştirdi.6. Kapadokya Müzik Festivalinde Sibel Köse ve Dave AllenTrio ile birlikte KK Jazz Yaylı Dörtlüsünde yer aldı.Balazs Mate, Ruth Phillips, Mauro Valli, Peter Bruns, Johannes Moser, Wolfgang Boettcher, Benyamin Sönmez, Çağ Erçağ, Şölen Dikener, Ozan Tunca ile viyolonsel, Ellen Jewett, Özcan Ulucan, Orhan Ahıskal, Ruşen Güneş, Harald Herzl oda müziği kurslarında aktiv olarak katılan Bağcı, her yıl düzenli olarak Klasik Keyifler, Orkestra Akademik Başkent, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası,Hezarfen Ensemble, Oktopus Ensemble, Agso Kuartet, Ulus Oda Orkestrası ve Ankara Gençlik Senfoni Orkestra'sı ile düzenli olarak konserlere katılmaktadır.
Başar Can Kıvrak, piyano
2008 yılında girdiği Moskova Çaykovski Devlet Konservatuarını, 2012 Mayıs ayında, Elisso Virsaladze'nin sınıfında, en yüksek dereceyle (kırmızı diplomayla) bitiren Başar Can Kıvrak, eğitim hayatı boyunca çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanmıştır. Kıvrak, orta öğrenimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. On yaşından itibaren iki yıl Ozan Bilen ile piyano çalıştı. 2000-2001 yıllarında Emre Şen ile çalışmalarının ardından 2001-2002 Öğretim yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde Namık Sultanov ile çalıştı ve bir dönem sonra Gülnara Aziz'in öğrencisi oldu. 2004 yılında girdiği Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Piyano bölümünden Gülnara Aziz'in öğrencisi olarak 2008 yılında mezun oldu. 2002 Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen 1. Uluslararası Ferdi Statzer Piyano Yarışmasında Üçüncülük ödülü, 2004 Aralık ayında "Yamaha Bursu" ve 2005 Nisan ayında Sofya'da düzenlenen 2. Uluslararası Genç Virtüözler Piyano Yarışmasında "Grand Prix" (Büyük ödül) kazandı. Gülsin Onay, İdil Biret ve Emre Elivar'la sıklıkla çalıştı. TRT Ankara Radyosu için birçok kayıt yapmış olan Başar Can Kıvrak, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Filarmoni Antalya, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile solist olarak konserler verdi. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, Lefkoşa Uluslararası Piyano Festivali, Ankara Uluslararası Müzik Festivali, Gümüşlük Uluslararası Müzik Festivali gibi festivallerde konserler vermiş olan Kıvrak, akademik çalışmalarına ve konser kariyerine devam etmektedir.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Mozarthaus Sanat ve Konser Evi
Mekan Adresi : Nilgün Sokak, 14/2
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Trio Ba, L.van Beethoven Piyanolu Üçlüler IV.Seri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır