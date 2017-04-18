Her biri kendi alanında tecrübeli ve ünlü müzisyenler olan Ayhan Uştuk, Kağan Korad ve Demet Gökalp'in oluşturduğu Trio Anka; dünyada örneğine rastlanmayacak enstrüman kombinasyonuna sahip bir gruptur. Bunun sonucu olarak Trio Anka'nın dağarcığının tamamı, kendi yaptıkları düzenlemelerden ve gruba ithaf edilerek bestelenen yapıtlardan oluşmaktadır.



Kuruldukları yıldan günümüze Türkiye'deki önemli konser salonlarının yanı sıra Ankara Festivali, FIMU ve 2016 yılında düzenlenen Miami Uluslararası GuitART Festivali gibi önemli organizasyonlarda yer almışlar; birçok radyo – televizyon programı gerçekleştirmişlerdir. Trio Anka tenorun sesi ile viyolonsel ve gitarın sıcak tınısını, dünyanın tanınmış bestecilerine uzanan farklı dönemlere ait renkli bir repertuarla müzikseverlere sunmaktadır.



Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon



Saat: 20.00



Solistler:



Ayhan UştukTenor



Kağan KoradGitar



Demet GökalpViyolonsel



Bilet Fiyatı: 10 TL



Konserin bilet satışları 3 Nisan'da www.aassm.org.tr adresi ve gişelerden başlayacaktır.



Gişeler:



AASSM: 0 232 293 38 31



İzmir Sanat: 0 232 293 40 49



İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04



www.aassm.org.tr



İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Trio Anka



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır