Trio Anka

Her biri kendi alanında tecrübeli ve ünlü müzisyenler olan Ayhan Uştuk, Kağan Korad ve Demet Gökalp'in oluşturduğu Trio Anka; dünyada örneğine rastlanmayacak enstrüman kombinasyonuna sahip bir gruptur.

Trio Anka

Her biri kendi alanında tecrübeli ve ünlü müzisyenler olan Ayhan Uştuk, Kağan Korad ve Demet Gökalp'in oluşturduğu Trio Anka; dünyada örneğine rastlanmayacak enstrüman kombinasyonuna sahip bir gruptur. Bunun sonucu olarak Trio Anka'nın dağarcığının tamamı, kendi yaptıkları düzenlemelerden ve gruba ithaf edilerek bestelenen yapıtlardan oluşmaktadır.

Kuruldukları yıldan günümüze Türkiye'deki önemli konser salonlarının yanı sıra Ankara Festivali, FIMU ve 2016 yılında düzenlenen Miami Uluslararası GuitART Festivali gibi önemli organizasyonlarda yer almışlar; birçok radyo – televizyon programı gerçekleştirmişlerdir. Trio Anka tenorun sesi ile viyolonsel ve gitarın sıcak tınısını, dünyanın tanınmış bestecilerine uzanan farklı dönemlere ait renkli bir repertuarla müzikseverlere sunmaktadır.

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon

Saat:  20.00

Solistler:

Ayhan UştukTenor

Kağan KoradGitar

Demet GökalpViyolonsel

Bilet Fiyatı: 10 TL

Konserin bilet satışları 3 Nisan'da www.aassm.org.tr adresi ve gişelerden başlayacaktır.

Gişeler:

AASSM: 0 232 293 38 31

İzmir Sanat: 0 232 293 40 49

İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04

www.aassm.org.tr

İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Trio Anka

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Ahmed Adnan Saygun, Adnan Saygun, Türk Lirası, İsmet İnönü, İsmet Paşa, Festival, Türkiye, Konser, Ankara