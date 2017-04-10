Tribünlerden "Istifa" Sloganları Yükseldi

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçında deplasmana gelen sarı-kırmızılı taraftarlar Başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya çağırdı.

Tribünlerden

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçında deplasmana gelen sarı-kırmızılı taraftarlar Başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya çağırdı. Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı izlemek için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Alınan kötü sonuçtan dolayı mutsuz olan taraftarlar, 'Dursun Özbek istifa' ve 'Galatasaray liselilerin değildir' sloganlarını attı. Taraftarlar ayrıca sarı-kırmızılı futbolculara da sert tepki gösterdi.

(Oğuzhan Ort /İHA)

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