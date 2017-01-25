Tribünler Bu Sloganla İnledi

Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yendi ve Başakşehir'in Fenerbahçe'ye yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş'ın futbolu takdir toplarken Beşiktaş seyircisi de deplasman tribünlerinde gösterdiği performansa takdir topladı. Ancak oyunun bir bölümünde Beşiktaşlı taraftarın yaptığı tezahürat sosyal medyanın gündemine oturdu. "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atan seyircilere Alanyaspor seyircileri de alkışlarla destek verdi.