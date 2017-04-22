Trevi Çeşmesi'ne Atlayan İspanyol Turiste Para Cezası

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü tarihi yapılarından Trevi Çeşmesi'nin havuzuna atlayan İspanyol turiste para cezası kesildi.



İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, 30 yaşındaki İspanyol turist, öğleden sonra polislerin uyarılarına rağmen her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Trevi Çeşmesi'nin havuzuna atladı.



Havuzdan çıkar çıkmaz polisler tarafından etrafı çevrilen turiste 450 avro ceza kesildiği belirtildi.



Tarihi eserlerin üzerine çıkmanın ve havuzlara girmenin yasak olduğu Roma'daki "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen tarihi çeşmede, bir ay içinde ikinci kez kurallar ihlal edilerek havuza girildi.



13 Nisan'da da bir İtalyan, gündüz vakti soyunarak çeşmenin havuzunda bir süre yüzmüştü. Söz konusu kişi, polis tarafından gözaltına alınmıştı.