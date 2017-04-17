Trenin Çarptığı At Telef Oldu

MANİSA'da, hemzemin geçitte demiryoluna giren at, trenin altında kalarak telef oldu.



Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Yunusemre İlçesi Horoz köy İstasyonu hemzemin geçidinde meydana geldi. İzmir- Balıkesir seferini yapan 31316 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitte raya çıkan ata çarptı. Trenin çarparak sürüklediği at, telef oldu. Telef olan atın sahibi çıkmadı. Atın ölüsü raylardan alınırken, tren bir süre sonra yoluna devam etti.



- Manisa