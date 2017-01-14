Trenin Altına Atlayan Taylandlı Genç Mucize Eseri Hayatta Kaldı

Tayland'ın güneyinde bulunan Phetchaburi şehrinde, bir tren istasyonun güvenlik kameralarınca yürekleri ağza getiren görüntüler kaydedildi. Yeşil tişörtlü bir genç, perona yanaşmakta olan trenin önüne aniden atlayarak rayların üzerine yattı. Trenin tekerleklerinin kaçınılmaz olarak gencin bedenini ikiye ayırması gerekirken, kısa bir süre trenin altında kalan genç kalkarak koşar adımlarla perondan uzaklaştı.

İHBAR ÜZERİNE GELEN İLK YARDIM EKİPLERİ GENCİ BULAMADI

İki farklı açıdan olay anını çeken güvenlik kameraları optik bir yanılsama ihtimaline binaen yetkililerce incelendi. Yerel medyaya göre, olayı görenlerin ihbarı neticesinde perona gelen ilk yardım görevlileri intihar teşebbüsünde bulunan genci bulamadı. Daha sonra polis tarafından bulunan gencin kimliği Wirachai Nisairam olarak açıklandı. 23 yaşındaki işsiz genç adamın Tayland'ın doğusunda bulunan Buriram şehrinden olduğu belirtildi. Basına konuşan bölge sakinleri Wirachai'nin son birkaç gündür etrafta dolandığını söyledi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN GENÇ, BUNALIMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Polise ifade veren Wirachai, bunalımda olduğunu ve kısa bir süre önce de kendine zarar verdiğini dile getirdi. Phra Jorm Klao Hastanesi'ne götürülen 23 yaşındaki gencin, burada yapılan kontrollerinde ciddi bir yarasının olmadığı, sadece bacağında küçük bir kesiğin bulunduğu açıklandı.