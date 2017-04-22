Trende 28 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri trende yaptığı aramada 28 kilogram kubar esrar ele geçirirken 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışması yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Batman'dan Ankara'ya giden Güney Ekspres yolcu treninde uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisine ulaştı. Elazığ'da durdurulup arama yapan ekipler 28 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. - ELAZIĞ