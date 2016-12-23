Trend Micro Siber Saldırılara Karşı Nasıl Bir Koruma Sağlıyor?

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Kanal Müdürü Mehmet Dağdevirentürk, kurumlarda bilgi güvenliği açısından oluşan riskleri Wise TV'ye anlattı.



Dağdevirentürk, "Siber saldırıların çok ciddi bir şekilde evrimleştiği bir dünya düşünün ve bu dünyada çok daha fazla artık amaç APT saldırılar olarak tabir edilen hedefe odaklı saldırılar. ve bunun için de hali hazırdaki kurumların yaptığı güvenlik yatırımlarının artık aslında atlatılabilir olduğunu görmeleri ve bunu görürken de bunu acı deneyimlerle yaşamaları. Esas problem siber güvenlik tarafında burası. Biz ne yapıyoruz? Türkiye'ye özel bir takım çalışmalar yapıyoruz. Özellikle son 3 yıldır Türkiye'ye yapılan fidye virüsleri, sahte ortalama saldırılar üzerinden fatura işlemleri burada bir sürü firma ismi kullanıldı, çok fazla müşteri kitlesi olan firmalardan size faturanız gönderilmiştir tarzı içerikler gönderilir ve bu içeriklerin kullanıcılar tarafından açılması sağlandı. Olabildiğince burada bir albeni eklediler. Faturanın yüksek gösterilmesi gibi bir takım daha cazibeli bir hale getirdiler ve insanlar bu faturalara ve bu içeriğe erişti tüm dokümanları şifrelendi. Bu son 3 yıldır Türkiye'ye özel yapılmış bir saldırı. Bütün dünyada genel geçer bir saldırı olsa da Türkiye'ye çok özelleştirdiler bunu ve inanın binlerce kişi ne yapmalıyız diye güvenlik üreticilerine danışmanlara sormaya başladılar. ve biz tam o dönemde bundan iki sene önce global ekibimizden destek aldık. Japonya'dan kendi araştırma, geliştirme merkezimizden mühendisler ülkemize geldi. Onlara bu saldırıya maruz kalan büyük kurumsal yapıları incelettik ve karşılığında bir anlam çıkardık. Daha sonrasında bu ekimiz dünyadaki diğer lokasyonları da gezdiler ve orayı da incelediler sonunda bununla alakalı özellikle Türkiye'de yapılmış fidye virüslerine karşı ortak bir motor bir güvenlik motoru yayınlandı. Bu son yaşadığımız olaylardan bir tanesiydi. Yine hep konuşuyoruz bütün herkes özellikle antivirüs mimarisini konuşuyor. Antivirüsün yeterli olmadığını konuşuyor, bunu Trend Micro son 15 yıldır bağırarak söylüyor antivirüs üreticisi olarak. ve yaptığımız bütün çalışmalar antivirüs zekasını daha nasıl akıllı bir hale getirebiliriz üzerine aslında. Son duyurduğumuz bir teknoloji var bununla alakalı. Bundan da bahsetmekte fayda var şuanda antivirüsler artık sadece bir veri tabanına güvenmiyor ve machine learning dediğimiz aslında hayatımızın her tarafında olan makine öğrenmesi yapay zeka olarak tabir edilen teknoloji bugün güvenliğe de girmiş durumda. Machine learningle beraber ben artık bir güvenlik üreticisinin daha önceden tesbit etmediği bir zararlı yazılımı o anda acaba ne yapıyor, nasıl bir etkisi var tarzında anlık etkisini ve davranışını anlayabileceğim bir skor oluşturup, ona göre bir ağırlık verip bu %90 yaptığı hareketler şüphelidir şeklinde bir sonuç çıkarıp koruma yaptığım bir teknolojiden bahsediyorum" dedi.