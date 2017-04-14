Tredaş'tan Halk Oylaması Önlemleri

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde şebeke bakım onarım çalışmalarını hızlandırarak, tüketicilerin elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için hazırlıklarını tamamladı.



TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya bölgesinde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, Trakya genelinde halk oylaması boyunca aralıksız çalışarak elektrik arızalarına karşı önlem alıyor.



Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ il genelinde oluşabilecek elektrik arızalarının önlemine karşı 24 saat çalışacağı ve çalışmaların TREDAŞ Genel Müdürlüğü'nde oluşturulacak Halk oylaması Takip Masasından anlık takip edilecek.



TREDAŞ sorumluluğunda olan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki 732 dağıtım trafosu ve 2 bin enerji nakil hattı çıkışı ile elektrik şebekesine ait enerji verileri izleniyor.



TREDAŞ Operasyon Merkezi'nde, 3 vardiyalı olarak 22 operatörü, 4 mühendisi ile 7 gün 24 saat kesintisiz sağladığı hizmetine halk oylaması günü de devam edecek.



Siber güvenlik sistemlerinin üst seviyede olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"SCADA gibi saha ile haberleşen sistemleri kapalı sistem olarak gerçekleştirdiğimiz için dışarıdan müdahaleye kapatmış bulunmaktayız. Bununla birlikte özellikle halk oylaması gününe özel olarak saha içinden de uzaktan müdahale olmaması için oylama bitene kadar tüm SCADA istasyonlarında uzaktan kontrol sistemini kapatacağız. Sadece izleme açık kalacak şekilde kurgulanmıştır. Arıza ve Alo 186 Çağrı Merkezi ekipleri, mevcut personele ilave olarak görevlendirilen destek personelleriyle birlikte müşterilere hizmet verecek. Çağrı Merkezi ile ilgili tüm süreçler anlık olarak TREDAŞ Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan Halk oylaması Takip Masası'nda monitör edilecek."