Tredaş Spor, Marmara'nın En Büyüğü Oldu

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) U13 Erkek Basketbol Takımı, Marmara Bölge Şampiyonu oldu.



Tekirdağ U13 Erkekler Basketbol Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Marmara Bölge Şampiyonası'na katılan TREDAŞ Spor, son maçında Edirne DSİ Spor Kulübü'nü 89-40 mağlup ederek Marmara Bölge Şampiyonu oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası finali Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Final maçında, Edirne DSİ Basketbol Kulübü ile karşılaşan TREDAŞ Spor, baştan sona üstün götürdüğü maçı 89-40 kazandı. Maçın sona ermesiyle birlikte TREDAŞ Spor Antrenörü Çiğdem, oyuncular ve TREDAŞ Spor yöneticilerinin şampiyonluk sevinci görülmeye değerdi.



TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili ile TREDAŞ yöneticileri de maçı izledi. Reşit Bilgili, maçın ardından yaptığı açıklamada, IC Holding bünyesindeki TREDAŞ'a bu gururu yaşatan sporcuları kutladığını belirterek, TREDAŞ Spor'un daima iddialı ve favori bir takım olduğunu söyledi.



TREDAŞ Spor, 05-07 Mayıs 2017 tarihlerinde Karaman'da yapılacak olan Türkiye Yarı Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. - TEKİRDAĞ