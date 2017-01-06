Tredaş, Olumsuz Hava Şartlarına Karşı Teyakkuz Halinde

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), son zamanlarda tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kış şartları dolayısıyla, müşterilerinin olası enerji kesintilerine karşı faaliyet alanındaki bölgelerde teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.



Trakya Bölgesi'nde yaşanan yoğun kış şartları konusunda, bölgelere anında müdahale sağlayacak ekipler ve koordinasyonu yönetmek amacıyla TREDAŞ Genel Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturuldu.



TREDAŞ Genel Müdürlüğü koordinesinde, Edirne İşletme Müdürlüğü, Tekirdağ İşletme Müdürlüğü ve Kırklareli İşletme Müdürlüğü sınırları içinde oluşabilecek arızalara anında müdahale edilecek.



Müşterilerine elektrik enerjisini yeterli, kaliteli ve sürekli verebilmek adına ekiplerin, 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarını sürdüreceği, yaşanan kış şartlarından dolayı tüm saha ekiplerinin izinlerinin de kaldırıldığı bildirildi.



AFAD ve ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışılacak



Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Valilikleri önderliğinde oluşturulacak kriz masalarına TREDAŞ yöneticileri tarafından katılım sağlanacağı, AFAD ile birlikte koordineli çalışılacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ