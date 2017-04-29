Trazonspor'a Şok Saldırı

Trabzonspor'un 0-0 beraberlikle ayrıldığı Gençlerbirliği maçının ardından protokol tribünü çıkışında olaylar çıktı. Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, bir grup taraftarlarla tartışma yaşadı. Araya insanların girmesi ile olay büyümeden sonlandırıldı.



Trabzonspor - Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, protokol tribününde saldırıya uğradı.



'Taraftar güdümlü olmaktan kurtaracağız'



Gökhan Saral, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Birçok kişiydiler, üstüme yürüdüler ve saldırdılar. Trabzonspor'u taraftar güdümlü kulüp olmaktan kurtaracağız. Taraftar istiyor diye hareket etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Yaşanan saldırıda herhangi bir yaralanmanın olduğu öğrenildi.