Trattoria Menüsü
Eataly Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşecek "Trattoria Menüsü" workshop'unda siz de yerinizi alın!
Eataly Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşecek "Trattoria Menüsü" workshop'unda siz de yerinizi alın!
"Geleneksel İtalyan lokantası "Trattoria"dan gelen karşıkonulmaz İtalyan lezzetlerinin sırları Eataly Mutfak Atölyesi'nde!
Eataly'nin pop-up restoranı La Trattoria'da da tadabileceğiniz yerelması çorbası, risotto ossobuco ve milfoy tiramisu gibi vazgeçemeyeceğiniz İtalyan lezzetlerini hazırlamanın tüm inceliklerini şeflerimizle birlikte keşfedin!"
Yerelması çorbası
Risotto ossobuco
Milfoy tiramisu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi
Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)
Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Trattoria Menüsü
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır