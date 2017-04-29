Eataly Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşecek "Trattoria Menüsü" workshop'unda siz de yerinizi alın!



"Geleneksel İtalyan lokantası "Trattoria"dan gelen karşıkonulmaz İtalyan lezzetlerinin sırları Eataly Mutfak Atölyesi'nde!



Eataly'nin pop-up restoranı La Trattoria'da da tadabileceğiniz yerelması çorbası, risotto ossobuco ve milfoy tiramisu gibi vazgeçemeyeceğiniz İtalyan lezzetlerini hazırlamanın tüm inceliklerini şeflerimizle birlikte keşfedin!"



Yerelması çorbası



Risotto ossobuco



Milfoy tiramisu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi



Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)



Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Trattoria Menüsü



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır