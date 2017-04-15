Trattoria Menüsü

Eataly Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşecek "Trattoria Menüsü" workshop'unda siz de yerinizi alın!

Trattoria Menüsü

Eataly Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşecek "Trattoria Menüsü" workshop'unda siz de yerinizi alın!

"Geleneksel İtalyan lokantası "Trattoria"dan gelen karşıkonulmaz İtalyan lezzetlerinin sırları Eataly Mutfak Atölyesi'nde!

Eataly'nin pop-up restoranı La Trattoria'da da tadabileceğiniz yerelması çorbası, risotto ossobuco ve milfoy tiramisu gibi vazgeçemeyeceğiniz İtalyan lezzetlerini hazırlamanın tüm inceliklerini şeflerimizle birlikte keşfedin!"

Yerelması çorbası

Risotto ossobuco

Milfoy tiramisu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly Mutfak Atölyesi

Mekan Adresi : Levazım Mahallesi, Koru Sokak No: 2 Zorlu Center – Meydan Katı (Square Floor)

Başlangıç Saati : 15.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Trattoria Menüsü

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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