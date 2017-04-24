Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, Ceyhan Merkez Avcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Trap Atış ve Tek Kurşun Yarışması sona erdi.



Ceyhan ilçesi Narlık Mahallesi Huzurevleri Atış Alanı'nda gerçekleşen Trap Atış ve Tek Kurşun Yarışması'na çeşitli il ve ilçelerden yaklaşık 400 sporcu katıldı. Sporcular yarışırken, sporcu aileleri de yarışları takip etti.



Amatör ve profesyonel sporcuların gösterdikleri ilgi ile birlikte Trap Atış ve Tek Kurşun Yarışması'na ilginin her yıl arttığının altını çizen Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı yetkilileri, "Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün talimatları gereği her türlü spor faaliyetini destekliyoruz. Sporda söz sahibi bir Adana için bundan sonra da daima sporun ve sporcunun yanında yer alacağız. Trap Atış ve Tek Kurşun Yarışması ile hayata değil spora kuşun attık" şeklinde konuştular.



Yarışmalar sonrasında Ceyhan Merkez Avcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tevhit Serbay Muştak tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bürokratlarına plaket verildi. - ADANA