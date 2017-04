Transformers 5: Son Şövalye" Haziranda Vizyona Girecek

Yönetmenliğini Michael Bay'in üstlendiği "Transformers 5: Son Şövalye" 23 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.



Anthony Hopkins, Mark Wahlberg ve Laura Haddock'u başrollerde buluşturan filmde, ayrıca Josh Duhamel, Stanley Tucci, Jerrod Carmichael, Isabela Moner, Santiago Cabrera, Glenn Morshower, John Turturro ve Tony Hale rol aldı.



Orijinal adı "Transformers 5: The Last Knight" olan filmin senaryosunu Art Marcum, Matt Holloway ve Ken Nolan kaleme aldı. Filmin müzikleri ise Steve Jablonsky imzası taşıyor.



Aksiyon ve bilim kurgu türündeki filmin yapımını Hasbro ve Paramount Pictures üstlendi.



Uzaydan dünyaya gelen iyi ve kötü robotların mücadelesini konu edinen filmin konusu ise kısaca şöyle:



"Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeniden tanımlıyor. İnsanlar ve transformerlar savaşırken, geleceği kurtarmanın anahtarı, transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Transformers 5: Son Şövalye'de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak. "