Transformers 5: Son Şövalye'den ilk fragman yayınlandı

Michael Bay, Transformers 5: Son Şövalye ile şu ana kadar tüm filmlerini yönettiği serinin yönetmen koltuğuna veda edecek.

23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE VİZYONA GİRECEK.

Daha önceden duyurulan Transformers 6 ve Transformers 7 filmlerinde sadece yapımcı kimliğiyle katkı verecek olan Bay, veda filminde savaşın, çöküşün ve tabii ki görsel efektlerin ölçeğini iyice arttırmışa benziyor.Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Isabela Moner, Laura Haddock, Stanley Tucci, Josh Duhamel ve John Turturro'nun yer alacağı film, sadece iki farklı türün değil, iki ayrı dünyanın savaşını odağına alacak.