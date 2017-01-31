Transferin Kralı Trabzonspor!

Trabzonspor, Süper Lig'de devre arası transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Devre arasından itibaren maçlarını yeni stadında oynamaya başlayan Trabzonspor kadrosunu güçlendirdi.

Bordo Mavililer 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibinin transfer döneminde kasasında 4 Milyon 250 Bin Euro çıktı.

Trabzonspor en yüksek bonservis bedelini Akhisar Belediyespor'dan transfer ettiği Hugo Rodallega için ödedi.

Bordo Mavili ekibin kasasında Kolombiyalı futbolcu için 1 Milyon 600 Bin Euro bonservis bedeli çıktı.

Karadeniz temsilcisi, Emmanuel Mas için 1.5 Milyon Euro, Fabian Castillo'nun bonservisi için 950 Bin Euro ve Olcay Şahan için 200 Euro ödedi.

Joao Pereira ile Carl Medjani ise bonservis bedeli ödemeden takıma katılmış oldu.

Trabzonspor'da devre arasında Serge Akakpo, ve Güray Vural ile yollar ayrıldı.

Mustafa Yumlu, Rodallega transferinde takas olarak Akhisar Belediyespor'a giderken Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Sefa Yılmaz ve Furkan Taş kiralık olarak çeşitli takımlara kiralandı.

Öte yandan anlaşmaya varılan Omar El Kaddouri'nin transferi karşı tarafın şartlarının sürekli değişmesi nedeniyle gerçekleşmedi.

Kaynak: Sporvadisi.com