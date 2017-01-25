Transferi Lequipe Gazetesi Yazdı!

Galatasaray rotayı Fransa'ya çevirdi... Ülkenin en saygın gazetelerinden Lequipe'in iddiasına göre, Sarı- Kırmızılılar'ın hedefindeki yeni isim; Lyon'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Jordan Ferri.

Piyasa değeri 7.5 milyon euro (30 milyon TL)

Fransız kulübünün alt yapıdan yetiştirdiği genç futbolcu, son yapılan yatırım ve Depay gibi isimlerin transferiyle beraber gelen sistem değişikliğiyle formasını kaybetti. Gazete işte bu nedenle genç yeteneğin takımdan ayrılmak istediğini, menacerler vasıtasıyla harekete geçen Galatasaray'ın da bu fırsatı değerlendirmeye çalıştığını öne sürdü. Ancak bu transfer girişiminde Sarı- Kırmızılılar'ın işi hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Orta sahanın merkezinde görev yapan Ferri'nin piyasa değeri 7.5 milyon Euro civarında.

Baskı yapması isteniyor

Galatasaray'ın ise şu an böyle bir bonservis bedelini ödemesi mümkün görünmüyor. Galatasaraylı yöneticilerin işte bu nedenle, genç oyuncudan Lyon'a baskı yapmasını ve işlerini kolaylaştırmasını talep ediyor. Bu arada Fransız futbolcunun kulübüyle 2020 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon 15 lig maçında 647 dakika sahada kalan ve 3 asistle oynayan Ferri, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 206 dakika görev aldı ve 1 gol atmayı başardı. Yönetim, ileride Selçuk İnan'ın yerine düşünülen Ferri için tüm şartları zorlayacak

Kaynak: Fanatik