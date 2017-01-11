Transferi Başkanlar Bitirecek!

Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyan Olcay Şahan için bizzat Muharrem Usta ve Fikret Orman görüşecek.

Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyan, bu noktada gelen tekliflere açık olduğunu söylemekten de kaçınmayan Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a olumlu yanıt verdiği ortaya çıktı.

Fanatik Gazetesinin haberine göre Teknik direktör Ersun Yanal ile görüştüğü belirtilen deneyimli futbolcunun, "Kulüpler anlaşma sağlarsa Trabzonspor'da olmak benim için memnuniyet verici" ifadelerini kullandığı dile getirildi.

Transfer için bizzat başkanların görüşeceği ve yakın dostluğu bulunan Fikret Orman ile Muharrem Usta'nın en kısa zamanda el sıkışacağı vurgulandı.